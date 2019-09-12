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Освобожденный из плена Сенцов сжег в огне "символ России": видео

четверг, 12 сентября 2019, 23:21
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Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена в рамках масштабного обмена в субботу, 7 сентября, сжег в огне "символ России" – тюремную робу.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал активист Максим Прокопенко.

На кадрах зафиксировано, как Сенцов облил бензином и поджег свою тюремную робу, в которой он ходил в российской тюрьме.

"Эта роба заключенного самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", - сказал Сенцов и поджег одежду.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября в Киеве состоялась первая пресс-конференция освобожденных из российского плена политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Подробно о мероприятии читайте в материале "Апострофа": Я что, приехал к врагам? О чем Сенцов и Кольченко говорили с журналистами в Киеве.

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