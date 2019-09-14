Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные

В субботу, 14 сентября, в работе сервисов "ПриватБанка" продолжились сбои, которые начались вечером накануне.

Об этом в соцсетях сообщают клиенты банка.

Также наличие сложностей и некорректного отображения информации по счетам финучреждений подтвердили в банке на горячей линии.

"Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сказал оператор.

Глава регионального пресс-офиса "Приватбанка" в Киеве Александр Жильцов рассказал, что проблемы у клиентов банка возникли из-за аварийного сбоя в программе процессинга.

"Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для восстановления стабильной работы сети безналичных операций", - сказал Жильцов.

По его словам, большинство программ процессинга уже работают в обычном режиме.

"Работу уже наладили, просто нужно закрыть вопросы, которые остались со вчера. Увеличиваем пропускную способность, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций", – говорят в пресс-службе.

На вопрос, что стало причиной сбоя, в банке отметили, что было "активное увеличение нагрузки, трафик существенно вырос".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 сентября в "ПриватБанке" были проведены масштабные обыски.