Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные

В субботу, 14 сентября, в работе сервисов "ПриватБанка" продолжились сбои, которые начались вечером накануне.
Об этом в соцсетях сообщают клиенты банка.
Также наличие сложностей и некорректного отображения информации по счетам финучреждений подтвердили в банке на горячей линии.
"Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сказал оператор.
Глава регионального пресс-офиса "Приватбанка" в Киеве Александр Жильцов рассказал, что проблемы у клиентов банка возникли из-за аварийного сбоя в программе процессинга.
"Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для восстановления стабильной работы сети безналичных операций", - сказал Жильцов.
По его словам, большинство программ процессинга уже работают в обычном режиме.
"Работу уже наладили, просто нужно закрыть вопросы, которые остались со вчера. Увеличиваем пропускную способность, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций", – говорят в пресс-службе.
На вопрос, что стало причиной сбоя, в банке отметили, что было "активное увеличение нагрузки, трафик существенно вырос".
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 сентября в "ПриватБанке" были проведены масштабные обыски.