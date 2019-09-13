Украинцы массово жалуются на проблемы с "ПриватБанком": что известно

В пятницу, 13 сентября, украинцы начали массово жаловаться на проблемы с картами "ПриватБанка" и другими сервисами банка.

В частности, сообщается, что в работе систем банка якобы произошел сбой, из-за которого терминалы не принимают карты банка.

В частности, в Киеве известно о проблемах в нескольких суперамаркетах и ТРЦ, также сообщается, что с перебоями работают и банкоматы "ПриватБанка".

"Обозреватель" сообщает, что в банке на официальный запрос подтвердили наблюдение трудностей при оплате в интернете.

Также сообщается, что в банке подтверждают проблемы с зачислением средств на карты со сторонних сервисов, проведением операций в POS-терминалах. С платежами в "Приват24" также не все в порядке.

По информации банка все проблемы носят технический характер и будут устранены в ближайшие часы.

Как сообщал "Апостроф", 11 сентября в "ПриватБанке" были проведены масштабные обыски.