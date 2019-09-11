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​В "ПриватБанке" устроили обыски после встречи Зеленского с Коломойским: названа причина

среда, 11 сентября 2019, 15:51
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Неизвестные люди с оружием и спецназ полиции пришли с обыском в главный офис государственного ПриватБанка в Днепре.

Об этом в Facebook сообщила глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук.

По ее словам, обыск был санкционирован Жовтневым районным судом Днепра.

"Определение суда было выдано в понедельник, 9 сентября 2019-го, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями", - сообщила она.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - добавила Музычук.

Она также отметила, что в банке расценивают действия силовиков как давление и препятствование нормальной работе офиса.

Как сообщал “Апостроф”, Игорь Коломойский после выборов нарастил свое влияние и теперь претендует на возвращение "ПриватБанка" и добивается компенсации за его национализацию.

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