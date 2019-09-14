Ущемляют права на надежду: Папа Римский заступился за осужденных

Папа Римский Франциск заявил, что пожизненное заключение осужденных не решает никаких проблем и ущемляет права на надежду.

Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Как рассказал глава Ватикана, наказание в виде пожизненного тюремного срока само является проблемой. Ведь переполненные тюрьмы лишь умножают гнев у заключенных, но никак не исправляют их нрав. К тому же, по его словам, такое наказание лишает человека надежды и шанс на обновление.

"Нельзя лишать права на новое начало", - сказал понтифик.

При этом он добавил, что каждое общество должно поддерживать надежду и предпринимать все возможное для того, чтобы "наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения".

Как сообщал "Апостроф", Папа Римский Франциск провел мессу на стадионе в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.