В Одессе освобожденных из плена моряков встретили овациями: фото и видео

В субботу, 14 сентября, в Одессу прибыли два самолета Ан-26 с освобожденными из российского плена моряками Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает "Думская".

Моряки прибыли на Школьный аэродром Одессы, затем их на автобусах перевезли на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), в Практической гавани Одесского порта.

Там состоялось торжественное приветствие освобожденных.

Моряков приветствовали сослуживцы и волонтеры.

Специально для приезда моряков был приготовлен необычный торт.

После возвращения из плена моряки проходили реабилитацию в столичном военном госпитале. Все они намерены продолжить службу в национальном флоте.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября, сразу по прибытию в киевский аэропорт "Борисполь", вернувшимся из плена украинским морякам вручили награды.