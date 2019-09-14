В Одессе освобожденных из плена моряков встретили овациями: фото и видео

В субботу, 14 сентября, в Одессу прибыли два самолета Ан-26 с освобожденными из российского плена моряками Военно-морских сил Украины.
Об этом сообщает "Думская".
Моряки прибыли на Школьный аэродром Одессы, затем их на автобусах перевезли на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), в Практической гавани Одесского порта.
Там состоялось торжественное приветствие освобожденных.
Моряков приветствовали сослуживцы и волонтеры.
Специально для приезда моряков был приготовлен необычный торт.
После возвращения из плена моряки проходили реабилитацию в столичном военном госпитале. Все они намерены продолжить службу в национальном флоте.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября, сразу по прибытию в киевский аэропорт "Борисполь", вернувшимся из плена украинским морякам вручили награды.