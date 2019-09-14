В сети поскандалили из-за VIP-вагона "Укрзализныци" с кроватями, душем и кухней: опубликованы фото

В сети разгорелся громкий скандал из-за VIP-вагона главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Фото "апартаментов" показал экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Репортаж из личного вагона главы Укрзализныци Евгения Кравцова. Приписка Днепровская ж/д", - подписал снимок он.

Руководитель "Укрзализныци" тут же отреагировал на "наезд" журналиста.

"Узнал из Facebook, у меня есть "личный" вагон. В позолоте и с люстрой вроде как в Верховной Раде. Вас ввели в заблуждение. Это вагон-салон. Строительства 2006 года. Вагон коммерческий и его можно арендовать. Не знали?" – написал Кравцов, опубликовав фото из вагона.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализниця" попала в скандал из-за закупки "золотых" полотенец.