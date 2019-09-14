RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

16:42
По пивку: появились забавные фото и видео Зеленского и Богдана в Днепре
16:40
"Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании: видеообзор
16:40
В Одессе освобожденных из плена моряков встретили овациями: фото и видео
16:18
Шахтер - Заря: стартовые составы
16:14
Нашли на свалке: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
16:09
Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные
15:40
На свадьбе Собчак засветился спикер Путина: опубликовано фото
15:15
Карпаты - Ворскла: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
15:10
Проректор университета в Харькове попала в сепаратистский скандал: опубликовано фото
14:39
Когда стричь волосы в октябре: ищем ответ в лунном календаре 2019 года
14:38
В Украину придут две волны похолодания и новые дожди: прогноз до конца сентября
14:37
Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети поскандалили из-за VIP-вагона "Укрзализныци" с кроватями, душем и кухней: опубликованы фото

суббота, 14 сентября 2019, 13:45
переглянути новину українською

В сети разгорелся громкий скандал из-за VIP-вагона главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Фото "апартаментов" показал экс-журналист телеканала "1+1" и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Репортаж из личного вагона главы Укрзализныци Евгения Кравцова. Приписка Днепровская ж/д", - подписал снимок он.

Руководитель "Укрзализныци" тут же отреагировал на "наезд" журналиста.

"Узнал из Facebook, у меня есть "личный" вагон. В позолоте и с люстрой вроде как в Верховной Раде. Вас ввели в заблуждение. Это вагон-салон. Строительства 2006 года. Вагон коммерческий и его можно арендовать. Не знали?" – написал Кравцов, опубликовав фото из вагона.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализниця" попала в скандал из-за закупки "золотых" полотенец.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Нокаут Зеленскому: сможет ли Кличко остаться в киевском "ринге"

Карпюк в России выдержал все пытки, но не устоял перед угрозами в адрес сына - российский адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: