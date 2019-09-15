Патриот ЛДНР: известному российскому поклоннику боевиков не дают продолжать карьеру в РФ

Российского актера Михаила Пореченкова не приглашают на съемки после его участия на стороне боевиков в обстрелах на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Патриот так называемой ЛДНР больше не нужен российскому кинематографу", - написали в сети.

Сам он сознался, что его даже стали снимать с проектов и уже утвержденных ролей. Ему просто сообщают что роль отдали другому. Такую ситуацию Пореченков связывает со своим участием в войне на Донбассе.

Напомним, в 2014 году Пореченков в каске и с оружием на позициях боевиков самопровозглашенной ДНР стрелял по украинским военным. А видео с актером показали в эфире российского телевидения. В связи с ситуацией возник масштабный скандал.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2018 году российский актер Михаил Пореченков уже говорил о том, что его не приглашаю сниматься в кино. Он также обвинил в этом Украину, где он сам участвовал в обстреле на Донбассе.