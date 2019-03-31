​Скандальный фанат боевиков из России ответил Зеленскому на идиотов

Российский актер и ярый фанат боевиков на Донбассе Михаил Пореченков назвал кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского унылым из-за "неоцененной" им шутки.

Об этом сообщил Пореченков в интервью российской радиостанции "Говорит Москва".

Ранее российские актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шутливые ролики "в поддержку" кандидата в президенты Украины. Зеленский отреагировал, обозвав их идиотами.

"Идиоты. Зачем они вообще это сделали?", - сказал Зеленский в интервью "Украинской правде".

Пореченков в ответ назвал шоумена "унылым".

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!",- заявил актер.

Как сообщал "Апостроф", в сети назрел скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые считают плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.