Почти необитаемый остров: появились интересные фото пляжей в Крыму

В оккупированном Крыму на пляжах после обрушившейся на полуостров непогоды почти не осталось отдыхающих.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.
Блогер разместила снимки из разных мест Крыма, в том числе и наиболее популярных среди туристов: Ялта, Форос, Щелкино, а также Керчь.
На некоторых фото можно также увидеть обрушивающиеся на берег волны шторма.
"Керчь. Генералы. Вода теплая, волны здоровенные, ветер сильный. Из живности только обитатели немногочисленных палаток", – пишет блогер в подписи к одному из фото.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали пустующие в разгар бархатного сезона пляжи оккупированного Россией Крыма - пляжи популярных курортов Коктебеля, Ялты, Гурзуфа, Поповки.