Почти необитаемый остров: появились интересные фото пляжей в Крыму

В оккупированном Крыму на пляжах после обрушившейся на полуостров непогоды почти не осталось отдыхающих.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

Блогер разместила снимки из разных мест Крыма, в том числе и наиболее популярных среди туристов: Ялта, Форос, Щелкино, а также Керчь.

На некоторых фото можно также увидеть обрушивающиеся на берег волны шторма.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

"Керчь. Генералы. Вода теплая, волны здоровенные, ветер сильный. Из живности только обитатели немногочисленных палаток", – пишет блогер в подписи к одному из фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали пустующие в разгар бархатного сезона пляжи оккупированного Россией Крыма - пляжи популярных курортов Коктебеля, Ялты, Гурзуфа, Поповки.