Присела отдохнуть: эпатажная модель из Днепра поделилась новым эротическим фото

Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, которая пообещала раздеться для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, показала новое пикантное фото.

Его она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке модель стоит в комбинезоне, надетом на голое тело. На снимке отчетливо можно рассмотреть грудь девушки.

Напомним, ранее Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Владимиром Зеленским. Мэр Днепра поспорил с президентом, что 14 сентября откроет мост в городе, который до этого времени отремонтируют.

Как сообщал "Апостроф", ранее эпатажная модель Анна Минюкова устроила эротические фотосессии на "уставших" мостах в Харькове и Днепре.