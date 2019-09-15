Сдержала слово: модель из Днепра разделась на отремонтированном мосту, пикантное фото

Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, которая пообещала раздеться для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, сдержала свое слово.

Соответствующее пикантное фото на обновленном мосту она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах. А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", - подписала снимок модель.

Напомним, ранее Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Владимиром Зеленским. Мэр Днепра поспорил с президентом, что 14 сентября откроет мост в городе, который до этого времени отремонтируют.

Как сообщал "Апостроф", ранее Анна Минюкова поделилась новым эротическим фото.