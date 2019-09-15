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В Харькове стартует Марш равенства: опубликованы фото и видео

воскресенье, 15 сентября 2019, 14:18
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В воскресенье, 15 сентября, в Харькове, от Дворца детского и юношеского творчества на площади Свободы, стартовал Марш равенства.

Об этом сообщают в Telegram-канале *уевый Харьков, публикуя фото с мероприятия.

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По предварительной информации, в шествии, которое началось в 14.00, примут участие около 1500 человек.

Кроме того, в центре города несколько акций планируют провести представители националистических организаций, которые выступают против проведения "ХарьковПрайда".

Стоит отметить, что противники Марша уже собрались на площади.

Противники Марша равенства в Харькове
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Противники Марша равенства в Харькове
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Противники Марша равенства в Харькове
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Отмечается, что в связи с мероприятием, по указанию полиции вестибюль №1 на станции метро "Университет" временно закрыт для обслуживания пассажиров. В частности, речь идет о выходе к саду Шевченко и национальному университету имени Каразина. Выход в сторону Двора детского творчества и "Стекляшки" работает.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019.

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