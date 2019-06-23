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Появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019

воскресенье, 23 июня 2019, 10:46
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В Киеве во время Марша равенства "Киев прайд 2019" неизвестный напал на участников акции.

Соответствующее видео опубликовала Anastasia Magazowa в Twitter.

"Мужчина набросился на колонну именно в том месте, где идет немецкий политик Ребекка Хармс. Его оттеснили, Хармс продолжила движение", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства "Киев прайд 2019". Отметим, что в нем впервые примут участие украинские военные, которые воевали на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция поймала банду преступников, которые пытались устроить провокации во время Марша равенства. Всего были задержаны девять человек. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

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