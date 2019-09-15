В Киеве произошло страшное ДТП с такси возле кладбища: фото и видео

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошла серьезная авария: автомобиль Mercedes G-класса протаранил Volkswagen такси, в салоне которого ехал пассажир с ребенком.

Об этом сообщает "Информатор".

Как можно увидеть на опубликованных фото, от удара у такси была полностью уничтожена передняя часть. Авария произошла утром, около 9:30. Оба автомобиля двигались по Воздухофлотскому проспекту в сторону проспекта Победы.

Предварительно, водитель Volkswagen решил совершить поворот на улицу Преображенскую с левого ряда и не оставил шансов "гелику". Mercedes на полном ходу влетел в такси, вырвал ему двигатель и остановился в нескольких десятках метров.

Травмы получили водитель и две пассажирки Volkswagen, среди которых, как говорят свидетели, была несовершеннолетняя девочка. Всех пострадавших с места ДТП забрали врачи. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 сентября, на улице Академика Заболотного, произошло лобовое столкновение двух легковых авто.