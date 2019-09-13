В Киеве серьезно разворотило машины в лобовом ДТП: опубликовано видео

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 сентября, на улице Академика Заболотного, произошло лобовое столкновение двух легковых авто. В результате ДТП они задели еще и микроавтобус.

В аварии пострадали люди. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На место происшествия прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 сентября, возле города Кагарлык Киевской области произошло жуткое ДТП - Chevrolet столкнулся с Volkswagen и загорелся, в результате аварии погибли три человека.

10 сентября в Бердянске Запорожской области две девочки 10 и 11 лет попали под колеса автомобиля Daewoo. Оба ребенка были госпитализированы с места событий.