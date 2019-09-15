В Украине устроили масштабную акцию в поддержку животных: опубликованы фото

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве состоялся Всеукраинский марш за права животных.

Об этом сообщают на странице "Всеукраинский марш за права Животных" в Facebook.

Мероприятие традиционно прошло в столичном парке имени Тараса Шевченко. Там собрались тысячи людей, чтобы поддержать права животных и сказать нет жестокому поведению с ними. Многие пришли на марш со своими питомцами, чтобы показать, какие они милые, беззащитные и зависят от людей. Присоединились к протестующим и родители с детьми, которые любят животных и не хотят давать их в обиду.

Также на марше выступили и за цирк без братьев наших меньших, что уже давно просят сделать. Люди держали в руках плакаты с надписями про жестокость и цирк с животными.

Отметим, что участники мероприятия выступают за запрет использования животных в цирках и дельфинариях, контактные зоопарки, меховые фермы; прекращение экспериментов на животных. Вне закона, по мнению участников, должны оказаться также эксплуатация животных для попрошайничества и фотоуслуг. Среди требований также запрет убийства, как метода регулирования численности бездомных животных.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева заметили, как мужчина посреди улицы пасет коз.