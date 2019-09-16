Хотел бежать в Россию: появились новые данные об аресте главаря ЛНР

Один из главарей боевиков так называемой ЛНР, местный "министр внутренних дел" Игорь Корнет, который 16 сентября был снят с должности и арестован, планировал перед арестом сбежать в Россию.

Об этом на своей странице в Twitter пишет известный российский блогер Павел Пряников.

По словам Пряникова, Корнета арестовали якобы за "вредительство и саботаж".

В то же время, бывший глава Луганской областной гражданско-военной администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook отмечает, что арест Корнета может быть связан с переговорами по Донбассу между Россией и Украиной.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса не будут проходить на условиях боевиков.