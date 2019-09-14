Глава МИД высказался о выборах на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса не будут проходить на условиях боевиков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законопроекта о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев, участвовавших в войне на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что несмотря на агрессию России, с ней нужно искать способ сосуществования.