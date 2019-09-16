Какую военную помощь Украина получает от США: раскрыты подробности

Стало известно, какую именно военную помощь Украина получает от США и западных партнеров.

Об этом говорится в ответе "Апострофу" на запрос в Министерство обороны Украины, с просьбой сообщить, какая именно военная помощь поступает в интересах Украины.

Запрос касался только предоставления оборудования. Отметим, что далеко не все деньги уходят на поставки материально-технических средств. Например, из тех $250 млн, вокруг которых разгорелся конфликт, только $50 млн предназначались на "летальное оружие". Остальные деньги должны были пойти на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии, и.т.д.

По данным Минобороны и Генерального штаба, США являются самым большим донором для Украины. С 2014 по 2019 год Украина получила из США оборудования на сумму $376 млн. Среди них - средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (известные, как Hummer), два корабля типа Island, быстроходные лодки и различные запчасти.

"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг", - уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией.