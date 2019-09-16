RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

11:35
Ястремская - Павлюченкова - 0:1 онлайн видео трансляция
11:30
MARUV отличилась странным подарком к свадьбе Кухар на "Танцях з зірками": видео
11:29
Не только США: названы страны, которые предоставляют Украине военную помощь
11:16
Новое общежитие для спортсменов открыто в Харьковской области - Светличная
11:12
Что происходит с курсом доллара после выходных: фото
11:12
В Киеве водители авто устроили жесткую драку посреди дороги: видео
11:02
Лучший муж и отец: Меган Маркл нежно поздравила принца Гарри с 35-летием
11:01
"Укрлендфарминг" рассчитывает на хороший урожай рапса, несмотря на засуху
11:00
"Ад" и "кат": болельщики Динамо вывесили знаковый баннер про кума Путина
10:51
Угрожали и даже избили: Супрун рассказала о преследованиях ее семьи
10:45
Не может даже говорить: всплыли шокирующие подробности о 12-летней роженице в Ровно
10:23
В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Какую военную помощь Украина получает от США: раскрыты подробности

понедельник, 16 сентября 2019, 08:47
переглянути новину українською

Стало известно, какую именно военную помощь Украина получает от США и западных партнеров.

Об этом говорится в ответе "Апострофу" на запрос в Министерство обороны Украины, с просьбой сообщить, какая именно военная помощь поступает в интересах Украины.

Запрос касался только предоставления оборудования. Отметим, что далеко не все деньги уходят на поставки материально-технических средств. Например, из тех $250 млн, вокруг которых разгорелся конфликт, только $50 млн предназначались на "летальное оружие". Остальные деньги должны были пойти на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии, и.т.д.

По данным Минобороны и Генерального штаба, США являются самым большим донором для Украины. С 2014 по 2019 год Украина получила из США оборудования на сумму $376 млн. Среди них - средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (известные, как Hummer), два корабля типа Island, быстроходные лодки и различные запчасти.

"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг", - уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией

Самурайские мечи, ДНК Гоголя и галушки с языком: как провести уик-энд в Полтаве

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: