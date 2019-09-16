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На Киев несется "какабека": когда ждать непогоду

понедельник, 16 сентября 2019, 18:58
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В Киев в среду, 18 сентября, придет резкое похолодание с падением температуры до +12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"В ближайшей перспективе вероятная какабека придется на среду, 18 сентября", - написала она.

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При этом Диденко уточнила, что ожидается снижение температуры до +12. Также в столицу придет дождь и сильный западный ветер.

По ее словам, дождливым будет утро среды, а днем - дождь немного успокоится, пока вообще не прекратится.

"Примите это во внимание", - посоветовала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", на 17 сентября Диденко также прогнозирует резкое изменение погоды.

В частности, по ее прогнозу, Украину накроет мощный циклон, который принесет похолодание, осадки и сильный ветер.

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