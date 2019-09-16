В Киеве бус устроил жесткое ДТП с маршруткой: первые фото

В понедельник, 16 сентября, в Киеве столкнулись два микроавтобуса: Renault врезался в маршрутный автобус "Богдан".

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, дорожная авария произошла на улице Метрологической. Пассажирский микроавтобус двигался по маршруту №576.

По словам очевидцев, автомобиль Renault на скорости въехал в маршрутный автобус "Богдан". Судя по фото, Renault получил серьезные повреждения – у него смята вся передняя часть. Информация о потерпевших в ДТП устанавливается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Белгород-Днестровском районе в селе Шабо из-за столкновения двух маршрутных такси пострадало 19 человек. Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения.