В Запорожье маршрутка попала в серьезное ДТП с грузовиком: фото и данные о пострадавших

В четверг, 29 августа, около 12:00 дня в Запорожье в аварию попали маршрутное такси "ГАЗ", грузовик "ИФА" и легковой автомобиль Skoda.

Об этом сообщило местное издание Gazeta.zp.

Согласно информации журналистов, ДТП произошло в Днепровском районе на улице Хакасской.

На месте работала следственная группа полиции. По предварительным выводам следствия, 66-летний водитель маршрутного такси отвлекся от дороги, что привело к столкновению пассажирского транспорта с грузовиком. После этого грузовое авто въехало в "Шкоду".

На момент аварии в маршрутке было 10 пассажиров, семь из них доставлены в больницу с травмами. Врачи сообщают, что тяжелых травм нет.

В полиции открыли уголовное производство по факту аварии.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа в Мелитополе произошло ДТП - авто отбросило на тротуар с людьми. Столкнулись машины марки Peugeot и BMW, которые двигались друг другу на встречу. Водитель последней решил повернуть и не пропустил женщину за рулем Peugeot. В ходе аварии травмы получила водитель Peugeot.