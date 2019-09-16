Заборы, мусор и пустые пляжи: в сети на фото показали, до чего оккупанты довели Крым

Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру аннексированного Крыма.

Соответствующие фото опубликовали блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% и Wasily Crimea.

"Съемка клипа на песню "Голуби летят над нашей зоной", перерыв, актеры обедают", "Тематическая инсталляция", - говорится в подписи к снимкам, на которых можно увидеть горы неубранного мусора и пустующие улицы Севастополя.

Как сообщал "Апостроф", в середине августа в оккупированном РФ Крыму в городе Армянск жители снова начали жаловаться на последствия экологической катастрофы. По их словам, уже прошел год после выбросов с завода "Крымский титан", однако экологическая ситуация в городе не улучшается.

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.