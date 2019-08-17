Кашель и насморк: жители оккупированного Крыма жалуются на экологию

В оккупированном РФ Крыму в городе Армянск жители жалуются на последствия катастрофы.

Об этом сообщает радио "Крым.Реалии".

Уже прошел год после выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан". Однако экологическая ситуация в городе не улучшается.

"Данные обнародуют (о загрязнении воздуха - ред.), но верить им или нет - второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году", - рассказал активист из Армянска, бывший сотрудник завода "Крымский титан" Владислав Пивовар.

Он отметил, что не верит в то, что оккупационные власти полуострова действительно приняли новые меры безопасности на производстве, но об этом они отчитывались в Кремле. В конце июля в российском Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму в районе мыса Фиолент вода перестала быть прозрачной, после канализационного выброса в море.