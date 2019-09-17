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Офицер ВСУ одним фото показал, какое будущее ждет оккупированный Донбасс

вторник, 17 сентября 2019, 17:39
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В сети появился снимок из оккупированной РФ Абхазии (Грузия), ситуацию там сравнили с тем, что происходит на Донбассе, который оккупировали российские наемники, армия РФ и местные боевики.

Фото опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц у себя на канале в Telegram.

На фотографии видно, как давно заброшенные высотные дома в Абхазии полностью поросли зеленью, сделав эту территорию фактически непригодной для проживания людей.

Офицер ВСУ отметил, что именно так выглядит "процветание" в условиях российской оккупации.

"Донбасс! Абхазия тоже звала Россию в гости! Вы готовы к интеграции? Вы готовы к "процветанию" и "развитию"?, - спросил офицер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото из оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Снимок поразил украинских пользователей соцсетей, поскольку город выглядит пустынным и совсем заброшенным.

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