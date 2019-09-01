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Город мертв: сеть поразили свежие фото оккупированного Донецка

воскресенье, 01 сентября 2019, 15:45
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Пользователей интернета поразили свежие фото оккупированного Донецка - город выглядит совсем пустынным и заброшенным.

Соответствующие снимки в своем блоге на "Обозревателе" обнародовал Фашик Донецкий.

"Не знаю как кому, а мне оккупированный РФ Донецк-2019 напоминает Кобзона перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво", - отметил он.

По словам блогера, оккупационные СМИ никогда не покажут такие снимки из-за запрета, установленного кремлевскими кураторами, ведь в городе продолжают делать "картинки" для пропаганды. В то же время на железнодорожном вокзале в Донецке пусто, кажется, что это зона отчуждения, а не город, который принимал "Евро-2012".

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Как сообщал "Апостроф", террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.

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