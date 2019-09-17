Прилетел "подарочек": мощный удар ВСУ по боевикам на Донбассе попал на видео

В сети показали мощную "ответку" украинских военнослужащих по позициям боевиков, которые устроили "учения", "полигоном" для которых стали позиции ВСУ на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Мощные обстрелы из противотанкового оружия в июне этого года по позициям 93-й бригады "Холодный Яр" связывали с окончанием учебы российских военных ВУЗов. Именно по украинским армейцам, а не на полигонах, выпускники-террористы "сдавали экзамены", - говорится в подписи к кадрам.

По словам военных, ответ не заставил себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала Донецкого аэропорта, именно туда им и доставили "подарки" бойцы "Холодного Яра", тем более, что мстить было за кого.

"В часть приехал наш боец с позывным "Клим". Во время обстрела из ПТУРов по позициям недалеко от шахты "Бутовка" его сильно посекло осколками. Его руки полностью покрыты мелкими и средними шрамами. В некоторых местах железные обломки так и не удалось достать. "Климу" удачно зашили разорванный глаз. Также ему придется пройти длительное лечение для восстановления слуха. Но в целом боец чувствует себя хорошо и радуется, что остался жив и относительно невредимым", - рассказали военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразило видео воздушного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.