Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков на Донбассе: видео

Украинские военные точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице "УКРОП - Программное обеспечение современного боя" в Facebook.

"Буммм… С 3-й минуты интересней", - говорится в подписи к видео.

"Их там нет", "Уже нет", "Четко", "Потерялись, но успели вовремя к сатане", "Как же красиво", "Ух ты", "Умерли уставшими", - комментируют видео в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.