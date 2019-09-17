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В России устроили торжественное открытие помойки: сеть взорвалась комментариями, фото

вторник, 17 сентября 2019, 04:15
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В Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

Об этом сообщает пользователь сети Максим Мирович в Twitter.

"В Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку - с перерезанием ленточки и воздушными шариками, но без каравая. Помойка на фото слева, а на фото справа - жилые дома, смотрите не перепутайте", - написал он и опубликовал снимки.

Однако не все пользователи поняли ситуацию, потому обсудили ее в сети.

Напомним, что такой случай не первый на территории Российской Федерации. Там часто городские чиновники торжественно открывают отремонтированные или сделанные детские площадки, остановки и даже мусорники.

Как сообщал "Апостроф", в Махачкале (РФ) устроили настоящий праздник с шариками и селфи в честь открытия новой мусорки.

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