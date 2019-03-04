В России устроили парад в честь открытия мусорки: видео

В Махачкале (РФ) устроили настоящий праздник с шариками и селфи в честь открытия новой мусорки.

Об этом сообщает Mash в Facebook.

"В Махачкале открыли новую мусорку — принесли шарики, пригнали детей, сделали групповое фото, жаль не возложили цветы. Теперь главное не испачкать", - говорится в сообщении.

Под остом с видео появились саркастические комментарии.

"Растет продовольственная корзина...", "А поп был?", "Идиотизм... а че лезгинку не станцевали?", "бойся Илон Маск", "Красивая мусорка, там можно даже жить)", "Через месяц видео будет?", - пишут комментаторы.

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