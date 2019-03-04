РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

15:37
Беглые экс-регионалы верят в победу Зеленского - Данилюк
15:35
Труханов публично вступился за Жванецкого
15:25
Названа официальная причина смерти Децла
15:21
Все в страхе: появились жуткие подробности убийства украинцем семьи в Москве
15:16
Что происходит с гривней: опубликовано фото
14:53
За год более миллиона украинцев уехали на заработки за границу
14:40
Турецкий футболист устроил резню прямо на поле: опубликовано фото
14:37
The Prodigy назвали причину смерти своего вокалиста
14:36
С топ-чиновника времен Януковича сняли санкции ЕС: названа фамилия
14:31
В ДТЭК отчитались о финансовых итогах 2018 года: чистая прибыль - более 5 млрд
14:28
Опрос ИАП: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур
14:28
Украинский клуб подписал бразильского таланта: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России устроили парад в честь открытия мусорки: видео

понедельник, 04 марта 2019, 14:07

В Махачкале (РФ) устроили настоящий праздник с шариками и селфи в честь открытия новой мусорки.

Об этом сообщает Mash в Facebook.

"В Махачкале открыли новую мусорку — принесли шарики, пригнали детей, сделали групповое фото, жаль не возложили цветы. Теперь главное не испачкать", - говорится в сообщении.

Под остом с видео появились саркастические комментарии.

"Растет продовольственная корзина...", "А поп был?", "Идиотизм... а че лезгинку не станцевали?", "бойся Илон Маск", "Красивая мусорка, там можно даже жить)", "Через месяц видео будет?", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове в Центральном парке имени Горького закончилась реконструкция туалета, которая обошлась бюджету города в пять миллионов гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: