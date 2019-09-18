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Безграмотность зашкаливает: сети шокировали фото указателей для туристов под Львовом

среда, 18 сентября 2019, 07:24
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В сети смеются над указателями для туристов, которые были изготовлены по заказу Львовской ОГА и утверждены Департаментом культуры, национальностей и религий.

Дело в том, что на большинстве из них допущены серьезные ошибки в написании слов на английском.

"Рубрика "английский - это сложно". Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установление более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский. Вот примеры некоторых из них", - говорится в сообщении паблика "Баба і Кіт".

В свою очередь во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский".

Интересно, что на изготовление данных указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.

В сети уже смеются со львовских чиновников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

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