Был сыном бандита из Кирилловки: видео и новые детали громкого убийства под Запорожьем

В среду, 18 сентября в Акимовке Запорожской области произошло убийство - неизвестные застрелили по дороге на работу зампредседателя ОТГ Дмитрия Кириллова, в сети появились свежие данные об убитом.

Об этом пишут местные информационные издания.

Отмечается, что погибший в результате нападения Дмитрий Кириллов родился в 1977 году, после учебы занимался бизнесом. Он постоянно проживал в Кирилловке Запорожской области.

В 2017 году был избран депутатом в Акимовской ОТГ, а затем стал заместителем председателя громады, и на должности занимался гуманитарными вопросами.

Местные журналисты утверждают, что Кириллов являлся сыном местного криминального авторитета, который занимался преступной деятельностью в регионе в 1990-х. Он перебрался в Кирилловку из Запорожья.

Как сообщал "Апостроф", заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова расстреляли из автомата на глазах у десятков свидетелей. Авто, на котором уехал убийца, нашли сожженным неподалеку. В регионе объявлен план "Перехват".