Как сохранить здоровье в мегаполисе: ряд советов для жителей крупных городов

Жизнь в мегаполисе обусловлена рядом проблем из-за образа жизни, среди них: неправильное питание, сидячий образ жизни, вредные привычки, стрессы. Это приводит к проблемам со здоровьем и снижению качества жизни.

При этом влияние на здоровье можно проконтролировать при помощи концепции уменьшения вреда (Harm Reduction), которая подразумевает постепенное снижение воздействия факторов риска без стресса для организма, сообщается в материале "Апострофа" – "Городские джунгли: как мегаполис влияет на здоровье".

Так, по последним данным, Украина стала лидером в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных нарушениями рациона. Основываясь на рекомендациях ВОЗ, рацион можно "оздоровить" без удара по бюджету: не менее 400 г фруктов и овощей ежедневно, менее 30% жиров от общего количества еды, потреблять до 10 г. сахар и до 5 г. соли ежедневно.

С проблемой длительного пребывания за рабочим столом, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, болях в спине, остеохондрозу, мигрени и нарушению зрения, ученые предлагают бороться следующим образом - каждый час устраивать 10-ти минутные перерывы в виде прогулки или зарядки. Также предлагается прогуливаться после работы.

Снизить уровень стресса в городе помогут прогулки по парку или лесу без телефона. Также предлагается "фильтровать" информацию вокруг и концентрироваться на приятных эмоциях.

Чтобы снизить влияние алкоголя на организм предлагается не употреблять его за два часа до сна, до, во время и после спорта, а также определить и соблюдать свою "меру".

Риски для здоровья от курения можно снизить путем перехода на альтернативы: никотиновые пластыри и жвачки, аэрозоли и электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака). Последние считаются наиболее эффективными при отказе от курения, поскольку позволяют сохранить ритуал. Табак в них не горит, а нагревается – это на 95% сокращает количество вредных веществ. В Великобритании к 2019 году уровень курильщиков снизился до 14,7%, поскольку врачи стали рекомендовать пациентам переход на электронные системы. Логика простая, если вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, если не планируете бросать – попробуйте снизить вред от курения с помощью альтернатив.

Чтобы вести здоровый образ жизни в мегаполисе, следует быть готовым взять ответственность за здоровье. Ведущие эксперты предлагают следить за рационом, контролировать вредные привычки и выбираться ближе к природе. Именно такие шаги позволят улучшить качество жизни в крупном городе.