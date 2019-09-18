Ловят на улицах: в Украине военкоматы устроили "охоту" на призывников, фото и видео

Жители Днепра сообщают, что работники военных комиссариатов вместе с сотрудниками полиции проводят раздачу повесток на улицах города.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху**ый Днепр".

В частности, один из пользователей опубликовал видео и фото выдачи повесток в жилищном массиве Приднепровск (Самарский район Днепра), в тупике маршрутных автобусов. Как отмечается, полицейские и работники военкоматов останавливают молодых людей и проверяют у них документы.

Позже в том же канале появилось еще одно видео с сотрудниками полиции и военными, с улицы Строителей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, каким будет призыв в армию при новом руководстве страны.