Вроде и не было лета: опубликовано грустное фото "сезона" в оккупированном Крыму

В интернете обнародовали грустное фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которое демонстрирует всю суть туристического сезона на полуострове.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Ялта. А было ли лето? У нас все бесконечная весна... Крымская весна", - говорится в подписи к фото.

Судя по кадрам, на набережной в городе практически никого нет, да и в целом после оккупации Крыма количество отдыхающих на полуострове резко упало.

Несмотря на все заявление оккупационных властей о "миллионах туристов" в Крыму, сами местные жители признают, что никакого аншлага на пляжах не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму местные "власти" выдвинули идею о том, чтобы присвоить полуострову второе название - Таврида.