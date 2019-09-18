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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве: подробности

среда, 18 сентября 2019, 19:39
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По предварительным данным, злоумышленника зовут Алексей Белько, в сети уже появилось его фото. Мужчина якобы был участником АТО на Донбассе, и суд приговаривал его к гауптвахте за самоволку.

Отмечается, что после операции спецподразделений КОРД и "Альфа" мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление.

Как сообщил "Типичный Киев" в Facebook, в процессе переговоров мужчина требовал от руководителей государства "прекратить капитуляцию" на Донбассе. Появилось фото его задержания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.

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