В Киеве начался транспортный коллапс из-за ЧП на мосту: карта, фото и видео

Вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.

В Киеве вооруженный мужчина угрожает взорвать мост: онлайн трансляция, фото, видео и все подробности ЧП

В частности, стоит весь центр столицы, и транспортные пути, прилегающие к перекрытому мосту Метро, особенно Набережное шоссе.

Пользователи также публикуют в сети фото и видео из переполненных станций метрополитена. Как отмечается, некоторые не могут попасть в вагоны поездов по полчаса и более.

Наземный общественный транспорт также испытывает перегрузки, даже на отдаленных от места ЧП остановках, например, на Червоном хуторе.

Также значительно выросли цены на такси.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", мужчину, который в Киеве перекрыл мост Метро и угрожает его взорвать, зовут Алексей Белько: свидетели говорят, что он одет в камуфляж и обвязан украинским флагом.