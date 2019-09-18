В Мариуполе простились с бойцом ВСУ, погибшим во время обстрела на Донбассе: фото

В среду, 18 сентября, в Мариуполе, Донецкой области, прошла церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии Валерием Шатурским (позывной Череп), который погиб в зоне ООС.

Об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ "Север".

Боец родился в Хмельницкой области, в 1974 году. Жил в Мариуполе, с 2015 года служил в батальоне специального назначения "Донбасс" 15-го отдельного полка Национальной Гвардии Украины.

Погиб 12 сентября около 15.00 в зоне проведения операции Объединенных Сил в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела украинских позиций.

Похоронили бойца на Старокрымском кладбище Мариуполя. У него остались жена и дети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тернополе попрощались с 34-летним Михаилом Цимбалистым, который погиб на Донбассе 15 сентября.