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В Тернополе простились с 34-летним офицером, погибшим на Донбассе: опубликованы фото

вторник, 17 сентября 2019, 06:58
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В Тернополе попрощались с 34-летним Михаилом Цимбалистым, который погиб на Донбассе 15 сентября.

Об этом сообщает канал TV-4.

Накануне тело защитника Украины привезли в родное село Увисла, где его встретили с почестями.

В понедельник, 16 сентября, после обеда родственники, друзья, собратья и неравнодушные собрались в церкви Петра и Павла, чтобы провести героя в последний путь.

Похоронили Михаила на Аллее Героев, что на Микулинецком кладбище.

Как сообщал "Апостроф", 15 июля в результате полученных ранений под Авдеевкой Донецкой области погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

Также 14 июля в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

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