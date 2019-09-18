Вожди заканчивают плохо: появились яркие фотожабы на Зеленского в образе Ленина

В сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского.

На этот раз его сравнили с Владимиром Лениным. Так, фотожабу на своей странице в Facebook опубликовал Артем Василенко.

"Ролик про маму, в контексте мифодизайна, идея супер... Правда, говорят, вожди заканчивали хорошо не всегда..." - подписал он картинку.

Еще одна фотожаба была опубликована в паблике "Баба і Кіт". Здесь молодого Зеленского изобразили на значке, которые выдавались в СССР.

В комментариях люди высмеяли работы про главу государства. Некоторые из людей пишут, что хотели бы для себя приобрести такие значки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети появилась фотожаба.