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Вожди заканчивают плохо: появились яркие фотожабы на Зеленского в образе Ленина

среда, 18 сентября 2019, 12:53
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В сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского.

На этот раз его сравнили с Владимиром Лениным. Так, фотожабу на своей странице в Facebook опубликовал Артем Василенко.

"Ролик про маму, в контексте мифодизайна, идея супер... Правда, говорят, вожди заканчивали хорошо не всегда..." - подписал он картинку.

Еще одна фотожаба была опубликована в паблике "Баба і Кіт". Здесь молодого Зеленского изобразили на значке, которые выдавались в СССР.

В комментариях люди высмеяли работы про главу государства. Некоторые из людей пишут, что хотели бы для себя приобрести такие значки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети появилась фотожаба.

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