Появилась жесткая фотожаба на заявление Богдана о нардепах от "Слуги народа"

В ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети появилась фотожаба.

Стоит отметить, что Андрей Богдан назвал часть нардепов от фракции "Слуга народа" сумасшедшими.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такая психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. есть эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать ", - сказал он.

Также на развлечения президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана в Днепре пользователи соцсетей отреагировали смешной фотожабы.

Помимо того, 16 сентября Богдан заинтриговал заявлением о своих планах на место мэра Киева.