RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

15:30
Появилась жесткая фотожаба на заявление Богдана о нардепах от "Слуги народа"
15:30
Азовское море внезапно стало черным: опубликовано видео
15:30
Солистка "ВИА Гры" снялась обнаженной для мужского глянца: фото
15:05
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:58
​Сумасшедшие и психически больные: Богдан удивил сеть признанием о нардепах от "Слуги народа"
14:42
В Днепре водитель выгнал из маршрутки школьницу из-за "неправильных" льгот: фото
14:40
Умер актер сериалов "Беверли-Хиллз" и "Баффи": названа причина
14:29
ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:27
Расстреляли в собственной квартире: в сети рассказали об убийстве в Мариуполе боевика ДНР, фото
14:24
Ким Кардашьян рассказала о депрессии в связи с неизлечимой болезнью
14:15
На сайте Верховной Рады появился проект бюджета на 2020 год: документ
14:05
Заборы, мусор и пустые пляжи: в сети на фото показали, до чего оккупанты довели Крым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась жесткая фотожаба на заявление Богдана о нардепах от "Слуги народа"

понедельник, 16 сентября 2019, 15:30
переглянути новину українською

В ответ на заявление главы Офиса президента Андрея Богдана, что среди депутатов фракции "Слуга народа" есть сумасшедшие, в сети появилась фотожаба.

Стоит отметить, что Андрей Богдан назвал часть нардепов от фракции "Слуга народа" сумасшедшими.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такая психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. есть эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать ", - сказал он.

Также на развлечения президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана в Днепре пользователи соцсетей отреагировали смешной фотожабы.

Помимо того, 16 сентября Богдан заинтриговал заявлением о своих планах на место мэра Киева.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: