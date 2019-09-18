Заморозки и дожди со снегом: синоптик дала прогноз до конца недели

До конца недели погода в Украине немного улучшится.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В четверг, 19 сентября, на территории страны еще прогнозируют дожди и грозы, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Однако ветер уже немного ослабнет. Температура воздуха установится в пределах +13...+18 градусов, на Юге - 14-20 градусов тепла.

В Киеве 19 сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем в среду. Столбики термометров покажут около 14-15 градусов тепла.

Пятница и суббота, 20-21 сентября, пробудет еще прохладно. Как подчеркнула синоптик, в период 20-22 сентября возможны заморозки. С воскресенья начнет теплеть - в начале следующей недели украинцев ждет отличная погода.

Как сообщал "Апостроф", в Украине ожидается несколько волн похолодания.