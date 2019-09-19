RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

11:50
Молния поразила двух футболистов во время матча: видео
11:50
Астафьева рассказала, как ей предлагали интим за огромные деньги: человек очень известный
11:46
Появилось фото подрыва моста у боевиков в Луганске
11:35
Мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер накануне суда
11:25
Распускайте: Кличко сделал срочное обращение к Раде
11:19
Премьер-министру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности: он сделал это прямом эфире
11:16
На Донбассе поймали "знатного" наемника боевиков
11:10
​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина
11:05
Жрите: в сети скандал из-за нового решения суда по "отцу ЛНР"
11:04
Мы вам ничего не должны: в сети ажиотаж вокруг заявления "слуги" Зеленского
10:45
Десятки детей погибли в страшном пожаре в школе: опубликованы фото
10:40
Герой или террорист: в сети разгорелся спор вокруг захвата моста в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жрите: в сети скандал из-за нового решения суда по "отцу ЛНР"

четверг, 19 сентября 2019, 11:05
переглянути новину українською

В среду, 18 сентября, Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, передают "Украинские новости".

Мельников отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его. По словам адвоката, защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил Мельников.

По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения. В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

Защита Ефремова занимается привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады. Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

В сети критически восприняли решение суда по Ефремову, который обвиняется в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики". Некоторые даже называли экс-регионала "отцом ЛНР".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Александр Ефремов дал первое интервью после выхода из СИЗО в Старобельске, в котором он находился три года.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват столицы: как власть Зеленского будет управлять Киевом по частям

Санкции против России: как заставить Путина уйти из Украины

В Москве хотели захватить пол-Украины: что рассказал бывший узник Кремля Карпюк

​Хотят ли русские земли: какие риски для нацбезопас­ности несет земельная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: