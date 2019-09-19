Жрите: в сети скандал из-за нового решения суда по "отцу ЛНР"

В среду, 18 сентября, Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, передают "Украинские новости".

Мельников отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его. По словам адвоката, защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил Мельников.

По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения. В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

Защита Ефремова занимается привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады. Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

В сети критически восприняли решение суда по Ефремову, который обвиняется в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики". Некоторые даже называли экс-регионала "отцом ЛНР".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Александр Ефремов дал первое интервью после выхода из СИЗО в Старобельске, в котором он находился три года.