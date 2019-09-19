Появились новые снимки с места расстрела чиновника в Запорожской области: фото 18+

Местные СМИ в Запорожской области опубликовали новые фотографии с места убийства заместителя председателя Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова.

Снимки с убитым и следователями на месте преступления 18+ опубликовало издание "РИА Мелитополь".

Также журналисты рассказали, что у Кириллова согласно декларации были двое детей, один из которых младше 3 лет и супруга. Известно, что его супруга занималась бизнесом – руководила магазином, и в качестве доходов получила 75 тысяч гривен за год. Сам Дмитрий Кириллов не декларировал никаких доходов.

Также дом в Кирилловке Запорожской области, внедорожник BMW X5 и участок земли в 2700 кв м принадлежит супруге убитого.

Глава Нацполиции Сергей Князев указал, что Кириллов погиб от полученных ранений в результате попадания пуль из автоматического оружия. Убийцу задержать пока не удалось, при этом авто на котором он уехал, было найдено сожженным.

"Нашли очевидцев, которые видели, как горел автомобиль. Это дало информацию относительно возможного преследования. Проводится полицейская операция соответствующего уровня", – заявил руководитель полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны данные из биографии убитого замглавы Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова.