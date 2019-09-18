Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

В среду, 18 сентября, небольшой поселок городского типа Акимовка в Запорожской области шокировало жесткое убийство прямиком из 90-х. Неизвестные просто посреди улицы расстреляли зампредседателя ОТО, 42-летнего Дмитрия Кириллова. Киллер выпустил в него две очереди, после чего добил уже лежащего на земле.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о произошедшем убийстве.

Что и как произошло

Официальных данных, о том, как все произошло – нет. Есть одна из версий, рассказанная очевидцем.

Сообщается, что к Кириллову со спины подошел мужчина и выстрелил в него несколько раз. Тот, по словам свидетеля, обернулся и сказал "Ты охренел?". После этого киллер совершил еще несколько выстрелов. Когда Кириллов упал, он сделал еще один выстрел в упор и скрылся в соседнем дворе.

После этого мимо места убийства на большой скорости пролетел серебристый Lanos.

Полиция сразу же объявила в городе план перехват.

Что известно о нападавшем

В распоряжение местных СМИ попала ориентировка, полученная правоохранителями. В ней говорится о том, что подозревается мужчина крепкого телосложения, ростом около 2 метров. Он был одет в черную кофту с капюшоном и темные спортивные штаны с белыми полосами. На голове – черная спортивная кепка с белой полосой. На лице была черная маска с прорезями для глаз. На руках – перчатки.

Автомобиль, который свидетели видели возле места убийства, в ориентировке не упоминается. Позже он был найден горящим в укромном месте недалеко от жилых домов. Там был найден и пистолет киллера.

Кто такой Дмитрий Кириллов

Кириллов родился в 1977 году. Постоянно проживал в Кирилловке Запорожской области.

В 2017 году он был избран депутатом в Акимовской ОТО, а после – стал замглавы громады. Курировал в городе гуманитарные вопросы.

Назначение на должность он получил благодаря главе ОТО Александру Правосуду и экс-нардепу Сергею Валентирову. Последнего связывают с резонансным убийством общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Местные СМИ утверждают, что убитый был сыном Александра Кириллова – местного криминального авторитета, который "держал" регион в 1990-х годах.

Что известно о семье убитого

У Кириллова жена Алена, а также дети Кирилл и Катерина. Интересно, что именно на супругу убитого было записано все имущество.

А это, среди прочего:

дом в Кирилловке Запорожской области площадью в 75,90 м. кв;

три земучастка в Кирилловке (два из них 2,7 тыс. м. кв. и 406 м. кВ., третий – без указания площади);

магазин в Запорожье площадью 260 м. кв;

автомобиль BMW X5 2015 года выпуска;

Версии убийства

Глава Нацполиции Сергей Князев, который прибыл в Запорожскую область, чтобы представить нового главу областной полиции, рассказал, что полицией сейчас рассматриваются несколько версий убийства.

"Относительно рабочих версий: рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельности. Политической версии пока нет", - заявил он.

Тем временем, местные СМИ строят свои версии убийства. Самая первая догадка – месть за деятельность отца. Однако сами же СМИ называют ее несостоятельной, поскольку отец убитого уже мертв.

Еще по одной версии Кириллов был связан с мелитопольцем Артуром Горобцом, известным в определенных кругах по кличке "Туча". Сообщается, что многие люди, которые вели дела с "Тучей", впоследствии заканчивали плохо.

Также рассматривается версия, что Кириллов был убит из-за конфликта вокруг торговых точек в Кирилловке, которые ему принадлежали.