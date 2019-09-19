Проще бить: в сети пожаловались на "ущемление" россиян в Грузии

На границе с Грузией россиян заставили снимать их патриотическую символику, на что они пожаловались в сети.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

В интернете пожаловались, что у многих россиян въезжающих в Грузию на автомобиле, возникли проблемы при пересечении границы.

"Грузинские пограничные службы требуют снимать "Георгиевские ленты" и наклейки с символикой Великой победы. Доходит до того, что пограничники отказываются пропускать автомобиль, пока владелец не снимет запрещенную в стране символику", - написали в сети.

В сети прокомментировали ситуацию.

"Может проще по *балу бить?", - предложил свой вариант блогер.

Напомним, к 11 годовщине российского вторжения в Грузию местные волонтеры обнародовали список граждан РФ, которые воевали против их страны.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.