Волонтеры опубликовали фото и данные сотен россиян, воевавших против Грузии

К 11 годовщине российского вторжения в Грузию местные волонтеры обнародовали список граждан РФ, которые воевали против их страны.

Об этом сообщает ресурс Inform Napalm.

Они опубликовали данные командного состава 7-й российской оккупационной базы в Абхазии. Среди идентифицированных российских оккупантов 185 офицеров и 15 сверхсрочников – в званиях от полковника до сержанта.

28 июня в столице оккупированной Абхазии Сухуми состоялась конференция "Хотят ли русские войны?", приуроченная к 25-летию с начала "миротворческой операции" - с момента первого этапа оккупации Абхазии и изгнания из своих домом четверти миллиона грузин.

Большинство российских оккупантов, которые указанны в списке, все еще служат в Абхазии, как в мотострелковой составляющей, так и в дивизионах ПВО "С-300". Порядка 20-25% из них повышены в должности и/или по ротационному принципу переведены в другие воинские части южного военного округа России, в том числе и в оккупированный Крым.

С фото и данными оккупантов РФ в Грузии детальней можно ознакомится по ссылке - Inform Napalm.

Как сообщал "Апостроф", популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что в Кремле правят люди старых понятий, но это время уже давно прошло, уже давно началось движение в другую сторону.