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Сдают нервы: в сети показали фото "оккупированного" властями РФ пляжа в Крыму

четверг, 19 сентября 2019, 18:40
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Оккупационная российская власть Крыма забрала очередной пляж у жителей полуострова.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

В аннексированном Крыму оградили решеткой еще один кусок прибережной пляжной зоны. На заборе поставили таблички, что вход и купание запрещены.

Блогер отметила, что пляж уже принадлежит Минобороны Российской Федерации. Потому простым жителям там уже отдыхать нельзя.

Напомним, это не первый такой случай с 2014 года, когда аннексировали Крым. Многие пляжи в разных городах полуострова оградили заборами и не пускают туда жителей и туристов, которых, к слову, так мало там в летний сезон.

Как сообщал "Апостроф", пляжи в оккупированном Российской Федерацией Крыму в начале осени выглядят совсем пустынными, впрочем, ситуация особо не изменилась, ведь наплыва туристов на полуострове не наблюдалось и летом.

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