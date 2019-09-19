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В России с шиком открыли остановку за баснословные деньги: фото и реакция сети

четверг, 19 сентября 2019, 23:32
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В республике Башкирия (Россия) похвастались новой остановкой, которую оборудовали за большую сумму.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Остановку сделали в одной из деревень республики. Она представляет из себя небольшой павильон, который раскрашен в цвета флага РФ. Стоимость такого сооружения составила 100 тысяч рублей (приблизительно 35,5 тысяч гривен).

Остановку построили для школьников, которые вынуждены ездить в школу в соседнее село. Не обошлось и без торжественного открытия остановки: с шариками и флагами.

Напомним, что такой случай не первый на территории Российской Федерации. Там часто городские чиновники торжественно открывают отремонтированные или сделанные детские площадки, остановки и даже мусорники.

В сети пользователи прокомментировали событие.

Как сообщал "Апостроф", в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

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